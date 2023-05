Diritti Tv, la Lega approva il nuovo bando. Casini: "Svolta epocale"

La Lega Serie A, che si è riunita oggi a Milano nella sede di via Rosellini, ha approvato all'unanimità il bando dei diritti audio-visivi del campionato italiano di calcio a partire dalla stagione 2024-2025. "E' una giornata molto importante, direi epocale per il calcio italiano", ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini.

Casini: "Il bando entro i primi di giugno"

Il bando prevede una serie di pacchetti con offerte a 3, 4 e 5 anni. Per quanto riguarda l’iter “abbiamo già i pareri per licenziare le linee guide da Agcom e Agcm. C’è stata una ulteriore interlocuzione con l’Agcm sulla durata a 5 anni e non sono previsti ulteriori passaggi”, ha dichiarato ancora Casini. “Auspichiamo di poter pubblicare il bando per la fine del mese di maggio o i primi di giugno”, ha proseguito.