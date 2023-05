TORINO - La Fiorentina, con in testa la finale di Conference League appena conquistata, non va oltre l'1-1 e pareggia in casa del Torino. La squadra di Italiano passa in vantaggio al 48' con il colpo di testa di Jovic su assist di Kouamé, ma al 66' il solito Sanabria (4° gol consecutivo in casa, 12° in stagione) firma il pari con un bel diagonale. Con questo punto, le due squadre restano appaiate in classifica a 50 punti.