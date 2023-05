Formazioni Roma-Salernitana, chi gioca e le scelte di Mourinho e Paulo Sousa: diretta

ROMA - Contro la Salernitana sarà l’occasione per recuperare quei giocatori che sono appena rientrati dall’infortunio e necessitano di spazio per migliorare la condizione. Quindi Smalling, Llorente, El Shaarawy e, naturalmente, Dybala. Matic e Pellegrini riposeranno per poi rientrare da titolari contro la Fiorentina, anche a seconda di punti raccolti stasera e, quindi, in previsione di un possibile rientro in gioco nella corsa alla zona Champions. Celik e Spinazzola nel match di oggi non saranno chiamati in causa: entrambi hanno riportato problemi fisici alla BayArena e saranno preservati per il Siviglia. La staffetta coinvolgerà naturalmente anche Bove, Wijnaldum e Abraham. Il primo ha speso tanto nelle ultime partite, partirà dalla panchina per rifiatare e poi sarà impiegato nella ripresa. Magari proprio al posto di Gini che - come Dybala - ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Ha lavorato tanto il centravanti inglese contro i tedeschi, giocherà contro la Fiorentina mentre stasera lascerà spazio a Belotti, a caccia ancora del suo primo gol in campionato con la maglia della Roma. E la difesa? Mancini ha riposato due partite fa contro il Bologna e contro la Fiorentina potrebbe uscire prima dal match. Il brasiliano invece proprio contro la viola lascerà il posto a Llorente. La staffetta è servita.