Juve-Milan, la moviola: Mariani la tiene bene. No rigore su Diaz

Non difficilissima (ma era comunque Juve-Milan) la partita di Mariani, tenuta agevolmente sotto controllo (le scuse a Danilo per aver ostacolato un’azione, con stretta di mano finale, il gesto più bello).

No rigore su Diaz

Brahim Diaz in area della Juventus, non è difficile leggere che non sia rigore: a) Bremer che lo contrasta colpisce nettamente prima il pallone (che cambia direzione). Non avesse toccato il pallone in maniera netta, sarebbe stato rigore; b) il contatto che arriva per dinamica dell’azione è minimo, di gioco, Bremer struscia con il piede sinistro la parte laterale dello scarpino destro di Brahim Diaz.

Cuadrado, scontro di gioco

Cade a terra Cuadrado in area del Milan, il contrasto con Theo Hernandez è assolutamente di gioco, nessuna ipotesi di rigore.

Mariani e l'aspetto disciplinare

22 falli e 3 gialli, il primo lo trova Messias in ritardo su Danilo, provvedimento corretto. Ok anche i gialli per Cuadrado (protesta fuori luogo, anche se forse aveva ragione) e Krunic (abbattuto Rabiot). VAR: Irrati6 Pare che abbia avuto qualche problemino fisico durante la finale di Coppa Italia, il posto al VAR è quello che farà parte del suo futuro.