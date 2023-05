Italiane in Europa, dipende tutto da Roma e Fiorentina: le combinazioni

Il campionato italiano si prepara a chiudere una stagione storica, con una squadra in ognunan delle tre finali delle competizioni Europee: l'Inter in Champions, la Roma in Europa League e la Fiorentina in Conference. Oltre al trofeo, la possibile vittoria in finale delle squadre può significare tanto anche per la prossima stagione. Per i nerazzurri significherebbe un piazzamento in prima fascia, per i giallorossi una qualificazione alla prossima Champions League e per i viola alla prossima Europa League.

Italiane in Europa, cosa succede se Roma e Fiorentina vincono in finale Con quattro squadre già qualificate alla prossima Champions, i risultati delle finali di Roma e Fiorentina decideranno il numero di italiane nelle competizioni europee della prossima stagione. Il risultato migliore, ovviamente, sarebbe se giallorossi e viola vincessero rispettivamente Europa e Conference League. In quel caso l'Italia avrebbe otto squadre in europa: cinque in Champions League (Napoli, Lazio, Inter, Milan e Roma), due in Europa League (Fiorentina) e una in Conference, con Atalanta e Juve che si giocheranno tutto nell'ultima giornata di campionato. Serie A, gli orari dell'ultima giornata di campionato: il calendario

Italiane in Europa, tutte le combinazioni Otto italiane in Europa anche nel caso della sola vittoria della Fiorentina, che raggiungerebbe le due squadre qualificate per l'Europa League tra Atalanta, Roma e Juve. In caso di sola vittoria della Roma, le squadre italiane in europa resterebbero sette: cinque in Champions League, solo una in Europa League e una in Conference League. Stesso risultato se nessuna delle due vincerà la propria competizione, con le regolari quattro in Champions League, due in Europa League e una in Conference League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA