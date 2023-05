Il giudice sportivo squalifica Mourinho e Sarri: la decisione

ROMA - Mourinho e Sarri , in coppia, a braccetto, quasi come una specie di derby. I due allenatori di Roma e Lazio risultano entrambi nel comunicato ufficiale in cui il giudice sportivo li sanziona per una giornata di campionato, l'ultima in programma. Né Mou (ammonito contro la Fiorentina da diffidato ) né Mau (espulso contro la Cremonese ) saranno in panchina rispettivamente contro lo Spezia all'Olimpico e l'Empoli al Castellani per la 38ª di Serie A: pagano una condotta sopra le righe nell'ultimo turno.

Mourinho e Sarri squalificati: le motivazioni

Nel comunicato si legge: "Squalifica per una giornata effettiva di gara: Sarri Maurizio (Lazio) per avere, al 49° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale". Nella parte che riguarda Mourinho invece: "Non espulsi, squalifica per una giornata effettiva di gara già diffidato (quinta sanzione): Dos Santos Mourinho José (Roma)".

Sanzionate Napoli e Salernitana

Tra le altre decisioni prese dal giudice sportivo ci sono anche quelle che riguardano il Napoli e la Salernitana, puniti con ammenda. Si legge: "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS". E ancora: "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Tutti gli squalificati

CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DONATI Giulio (Monza): per avere, al 37° del secondo tempo, contestato ad alta voce in maniera irrispettosa l'operato arbitrale.

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIJOL Jaka (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

KIM Minjae (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

TRINDADE DE VILHENA Tonny Emilio (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

HJULMAND Morten Blom Due (Lecce)

c) ALLENATORI

ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI PASQUALE Massimo (Lecce): per avere, al 33° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale.