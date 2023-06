Milan, Leao stende il Verona: scaligeri allo spareggio salvezza con lo Spezia

MILANO - Nel giorno dell'addio al Milan di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri di Stefano Pioli piegano a San Siro il Verona (3-1), congedandosi così nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi. Scaligeri che invece concludono il campionato al terz'ultimo posto in compagnia dello Spezia e che disputeranno quindi lo spareggio salvezza domenica 11 giugno (campo neutro), proprio contro i liguri, usciti sconfitti all'Olimpico contro la Roma per (2-1). Primo tempo avaro di emozioni e giocato su ritmi blandi, con il Milan comunque in controllo totale del gioco e del pallone. In pieno recupero poi, il veronese Ngonge commette fallo in su Brahim Diaz in area, con l'arbitro Valeri che dopo essere stato richiamato al Var, assegna il penalty. Dal dischetto, Giroud col sinistro spiazza Montipò e sblocca il match. Si va al riposo con il Diavolo avanti di una rete. Nella ripresa, al 6' Calabria serve Leao, colpo di tacco a liberare Theo Hernandez che cerca Giroud a porta vuota, ma Sulemana salva tutto. Risponde poco dopo il Verona, ma Ngonge dopo aver lasciato sul posto Tomori, conclude malamente sull'esterno della rete. Gol veronese che però arriva al 18': sugli sviluppi di una rimessa laterale infatti, Lazovic crossa per Faraoni che si libera di Theo Hernandez e di testa insacca a porta vuota. Al 40' il Milan rimette la freccia: Tomori serve Leao sulla metà campo, stop ad inseguire, cavalcata per vie centrali e destro da fuori area all'angolino per il 2-1. Finita? Nemmeno per sogno, perchè il solito Leao sigla anche il tris in pieno recupero, dopo una ripartenza micidiale in campo aperto, con il portoghese che si porta con il pallone fin dentro la porta. Termina 3-1.