Spezia-Verona, dove vederla in tv Sky o Dazn

REGGIO EMILIA - Al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena Spezia-Verona , gara valida come spareggio per la permanenza in Serie A. Calcio d'inizio alle ore 20.45. La sfida sarà diretta dall'arbitro Orsato di Schio.

Partita: Spezia-Verona

Orario partita: 20.45

Canale Tv: Dazn



Pay TV Streaming: Dazn

Spezia-Verona, match valido come spareggio per la permanenza in serie A, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà trasmesso in diretta su DAZN al canale 214 del decoder Sky. Per vedere la gara in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Se non si ha una smart tv è possibile installare l’app su tutte le console da gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box, Google.

Spezia-Verona sarà trasmessa in diretta su Dazn attraverso l'app utilizzabile su smart tv, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La partita tra Spezia e Verona sarà visibile in streaming su Dazn, app disponibile per device portatili con sistemi operativi iOS e Android. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Spezia-Verona in Diretta: la cronaca

Ultimo treno salvezza per entrambe: entro stasera una sola tra Spezia e Verona, arrivate appaiate in classifica, resterà in Serie A, mentre l'altra si aggiungerrà alle già retrocesse Cremonese e Sampdoria. Qui le probabili formazioni.

