Serie A, Abodi: "Spero che prossima stagione sia solo di calcio"

ROMA - Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha rilasciato un'intervista a Gli Inascoltabili su New Sound Level fm90, entrando al Castello di Santa Severa per l'evento 'In ascolto per lo Sport' organizzato dalla Regione Lazio. Prima di tutto ha parlato di quanto sia importante per la politica ascoltare il mondo dello sport prima di mettere mano alle normative: "Ne abbiamo bisogno tutti, l'ascolto penso che sia la prima pratica che consente comunque di comprendere e contestualizzare le situazioni, le valutazioni, le decisioni che si assumono. Vale per la politica e per le istituzioni ascoltare lo sport, e devo dire anche viceversa, perché anche lo sport può comprendere qualcosa dal confronto con la politica. Quello che dovremmo adottare è un vocabolario comune - perché è importante che diamo lo stesso significato alle parole - e anche una metodologia di lavoro e di collaborazione comune. È un po' il senso di questa giornata, appunto di ascolto reciproco, che consentirà di elaborare un modello di collaborazione tra le istituzioni che poi determinerà, mi auguro, i benefici per i cittadini e per le comunità".