Lazio-Auronzo diretta 7-0: ora LIVE la partita di oggi

AURONZO DI CADORE - Prima amichevole della Lazio in ritiro. In scena uno dei classici della preparazione estiva, il match contro l'Auronzo. Tanti tifosi sugli spalti e tanto entusiasmo. Sarri mette in atto i primi giorni di lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Lo scorso anno finì 21-0 a favore dei biancocelesti.

18:51

45' - Si chiude il primo tempo tra Lazio e Auronzo

Fine primo tempo allo Zandegiacomo. La Lazio va al riposo sul 7-0.

18:50

44’ - Ecco il gol di Pedro

Azione solitaria dalla destra per lo spagnolo, che da posizione defilata segna il 7-0 per la Lazio. Cori anche per lui.

18:48

42’ - Tripletta di Immobile

Filtrante perfetto di Luis Alberto per Ciro Immobile, che davanti al portiere non sbaglia. Fa 6-0 e tripletta per il bomber biancoceleste.

18:35

30’ - Ancora la Lazio in gol

C’è la firma di Zaccagni sul 5-0 biancoceleste contro l’Auronzo. Luis Alberto per Zacc che sorprende il portiere in area di rigore e segna.

18:31

26' - La Lazio è già sul 4-0

Al 21’ il poker firmato da Pedro su assist di Ciro Immobile. Partita ovviamente a senso unico, si gioca ad una sola porta. Buono il ritmo partita della squadra di Sarri.

18:24

19' - Altra rete di Immobile

Passa un minuto ed ecco la doppietta di Immobile. Tre a zero per la Lazio contro l'Auronzo e due reti per l'attaccante super applaudito.

18:23

18’ - Segna Ciro Immobile

Grande gol del bomber, che servito in profondità salta il portiere e con il destro calcia un bel piazzato sul palo lontano. Lazio in vantaggio per 2-0. E tanti applausi per Ciro.

18:09

3' - Lazio subito in vantaggio con Hysaj

Al terzo minuto subito la Lazio in vantaggio con Hysaj. È il terzino albanese il primo marcatore della nuova stagione, bravo ad insaccare dopo un rimpallo al limite dell’area.

18:06

1' - Inizia il match tra Lazio e Auronzo

Si parte, inizia la Lazio-Auronzo. Tanti applausi per i biancocelesti in campo. Fa caldo anche ad Auronzo: non sono le temperature di Roma, ma si gioca con 27-28 gradi. Primo pallone per i padroni di casa.

17:45

Lazio, il dato sugli spettatori

All'impianto Zandegiacomo staccati circa 800 biglietti. Un ottimo dato per la prima apparizione stagionale della Lazio in ritiro ad Auronzo di Cadore.

17:25

La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3) - Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Bertini, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

17:15

Lazio, i precedenti con l'Auronzo

Lo scorso 10 luglio 2022, la Lazio si imponeva per 21-0 contro l'Auronzo. Nove marcatori differenti (Luis Alberto, Moro, Cancellieri, Akpa Akpro, Felipe Anderson, Kiyine, Romero e Basic), Felipe Anderson grande protagonista con un poker realizzato in pochi minuti.

17:00

Lazio, in scena la prima amichevole del ritiro

Alle ore 18 in scena la prima Lazio della stagione. Sfida contro l'Auronzo, un classico dei test amichevoli sotto le Tre Cime di Lavaredo. Match visibile su Lazio Style Channel. Tutti a disposizione di Maurizio Sarri tranne Marcos Antonio, che in mattinata non si è allenato.

Auronzo di Cadore - Stadio Zandegiacomo