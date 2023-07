Lazio-Primorje diretta 4-0: Immobile in gol, cori per lui

AURONZO DI CADORE - Seconda partita amichevole in ritiro per la Lazio. Dopo il 16-0 all’Auronzo di Cadore, ecco la sfida agli sloveni del Primorje. Calcio d’inizio alle ore 18 . Sarri si attende altre risposte dai suoi, vuole che la squadra cresca di condizione in questa seconda parte della preparazione. Si gioca sul prato dello Zandegiacomo.

19:16

61' - Lazio pericolosa con Sanà Fernandes

Sana Fernandes servito sulla destra punta l'avversario e calcia a incrociare, palla fuori di poco. Tanti applausi per il classe '06.

19:04

48' - Rigore per la Lazio, segna Zaccagni

Zaccagni giù in area dopo un contatto con il portiere Macan. L'ex Verona dal dischetto non sbaglia e fa 4-0.

19:01

46' - Inizia la ripresa del match

Si riparte. Sarri cambia la sua Lazio. La nuova formazione: Furlanetto; Fares, Ruggeri, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Bertini; Zaccagni, Cancellieri, Sana Fernandes;

18:48

45' - Ci sono anche i cartellini gialli. Poi fine primo tempo

Prima giallo per Lusa, poi per Vukovick. Quest'ultimo un po' troppo agitato, Romagnoli ringrazia. Poi finisce il primo tempo. Lazio avanti per 3-0 con i gol di Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

18:40

37' - Nervosismo in campo

Scontro tra Vukovick e Romagnoli, il difensore non la prende bene. Poi stretta di mano tra i due. Poco prima grande intervento di Casale: il difensore mura una conclusione dal centro dell'area di Suljanovic.

18:35

31' - Lazio in pieno controllo

I biancocelesti tengono in mano la partita, il Primorje non riesce ad impostare il gioco. Solo qualche lancio lungo per la punta. Casale e Romagnoli fanno buona guardia.

18:25

21' - La Lazio sigla il tris

Felipe Anderson non sbaglia. Ecco il terzo gol al Primorje con una bella verticalizzazione per il brasiliano: 3-0 dopo poco più di venti minuti per una Lazio molto aggressiva.

18:19

16' - Immobile raddoppia, cori per lui

Segna Ciro Immobile! Passaggio di Pedro per il bomber in profondità, che davanti al portiere non sbaglia e fa 2-0. Applausi e cori per Ciro.

18:18

14' - Altra occasione per la Lazio

Pedro serve Luis Alberto, che calcia addosso al portiere. Si salva il Primorje.

18:14

11' - Segna Pedro! Lazio avanti

Immobile serve un pallone perfetto per Pedro, che con un pallonetto millimetrico batte il portiere e porta in vantaggio la Lazio. 1-0.

18:11

8' - Prima occasione per gli sloveni

Si inserisce al centro Vukovic che prova la conclusione dalla distanza, blocca Provedel. Primo tiro del match a favore del Primorje.

18:04

1' - Inizia Lazio-Primorje

Si parte allo Zandegiacomo! Inizia Lazio-Primorje, secondo test amichevole per la squadra di Sarri.

17:30

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

17:20

Lazio-Primorje: dove vederla in tv

Lazio-Primorje, seconda amichevole estiva della squadra biancoceleste è in programma alle ore 18 allo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore e sarà visibile su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky). Qui i dettagli.

17:00

Lazio ancora in campo: è la seconda amichevole

Secondo match ad Auronzo di Cadore, questa volta la Lazio sfida il Primorje. Lo scorso 21 luglio del 2022 i biancocelesti vinsero 4-0 con le reti di Milinkovic, Pedro, Cataldi e Cancellieri. Fischio d’inizio allo Zandegiacomo alle ore 18. In mattinata la squadra ha effettuato una leggera sgambata in campo.

Auronzo di Cadore - Stadio Zandegiacomo