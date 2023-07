Lazio-NK Bravo 1-0 diretta: ora LIVE la partita di oggi

AURONZO DI CADORE - La Lazio gioca l'ultima amichevole sotto le Tre Cime di Lavaredo prima di chiudere il ritiro. Sarri dopo le sfide contro Auronzo, Primorje e Triestina vuole vedere altri passi in avanti. Si gioca contro l'NK Bravo allo Zandegiacomo alle ore 18. FIn qui tanti gol fatti e zero subiti. La squadra slovena rappresenta il test più importante di questa preparazione in Veneto: giocano nella massima divisione e la loro stagione è già iniziata.

18:28

26' - Immobile non sbaglia il rigore: Lazio avanti

Dagli undici metri Immobile non sbaglia e fa 1-0 per la Lazio. Biancocelesti in vantaggio dopo il calcio di rigore segnato dal bomber.

18:27

25' - Rigore per la Lazio, Immobile giù

Ciro in giù in area, Gurlica fa fallo ed è rigore. L'arbitro prima espelle il difensore dell'NK Bravo, salvo poi ripensarci. Il cartellino ci poteva stare (attaccante della Lazio solo davanti al portiere), poi il direttore di gara si ricorda che sta arbitrando un'amichevole...

18:22

20' - Ancora Zaccagni pericoloso

L'esterno della Lazio tra i più attivi, ci prova ancora con il destro. Questa volta c'è la risposta del portiere NK Bravo, che blocca e fa ripartire i suoi.

18:18

16' - Ci prova Zaccagni, fuori di poco

L'esterno della Lazio si accenda da sinistra e calcia a giro con il destro: palla fuori di poco. Buoni ritmi in questa prima parte del match.

18:08

7' - Occasione per l'NK Bravo

Janjic si prova con il sinistro da posizione defilata. Provedel c'è e blocca a terra. Poi dentro Marcos Antonio, tocca a lui con Cataldi ko.

18:07

6' - Problemi per Cataldi

Il regista si ferma subito a centrocampo: dovrebbe esserci un problema muscolare. Si scalda Marcos Antonio...

18:04

2' - Traversa della Lazio

Subito i biancocelesti pericolosi: cross di Cataldi per l'inserimento di Vecino, che di testa colpisce la traversa. La palla rimbalza sulla linea, ma non va in rete.

18:02

1' - Inizia Lazio-NK Bravo

Si parte! La Lazio in campo con la terza maglia, la bianca, presentata due giorni fa proprio in ritiro ad Auronzo di Cadore. Leggera pioggia sullo Zandegiacomo.

17:30

Lazio-NK Bravo, dove vederla in tv

Il match tra Lazio e NK Bravo, in programma allo stadio Zandegiacomo alle ore 18, sarà visibile su Lazio Style Channel (canale 233 di Sky).

17:05

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

17:00

Lazio, ultimo test prima di tornare a Roma

Ecco l'NK Bravo, squadra di massima divisione slovena pronta a sfidare la Lazio allo Zandegiacomo. Rappresenta l'ultima amichevole prima di tornare a Roma, poi i biancocelesti chiuderanno la prima fase di preparazione. Si gioca alle 18, Sarri pronto a schierare, almeno nel primo tempo, il blocco dei titolari. Attesa per l'esordio di Castellanos.

Auronzo di Cadore - Stadio Zandegiacomo