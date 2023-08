Ritiro Buffon, parla Chiellini: "Mancherà, sul suo futuro dico una cosa"

Buffon, le parole di Chiellini

Ai microfoni di Sky Chiellini ha commentato il ritiro di Buffon ammettendo: "Gigi per me non è un compagno di squadra, ma un fratello maggiore. Vedevo molto più lui che qualsiasi altra persona nella mia vita. Stavamo insieme 330 giorni l'anno. Rimarremo legati per tutta la vita. E' stato un onore, in campo mancherà a tutti. Adesso troverà il modo di dar qualcosa al calcio in futuro, dovrà capire solo come e quando. Sapeva leggere i momenti difficili e con le sue parole riusciva a toccarti il cuore e darti la forza di ricompattarti nei momenti duri, non sta a me dirgli cosa fare, ma qualsiasi cosa farà sarà un valore aggiunto perchè è una persona con un grande cuore".