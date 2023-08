Probabili formazioni Frosinone-Napoli: Garcia gioca il Jack

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Borrelli, Caso. Allenatore: Di Francesco.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Raspadori, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Garcia.

Di Francesco punta su Harroui, Garcia senza Kvaratskhelia

In casa Frosinone, Di Francesco punterà sul tridente formato da Baez, Borrelli e Caso. A centrocampo fiducia all'ex Sassuolo Harroui. Nel Napoli invece, piccoli interrogativi sono sparsi qua e là, alcuni sono "classici", altri appartengono a questo tempo che è di Garcia: a fianco di Rrahmani, dove per un anno c’è stato Kim, scatta l’ora e mezza di Juan Jesus, che ha esperienza e conoscenza dei meccanismi e può sussurrare a Natan, con gli atteggiamenti, come intrufolarsi nel Napoli; mentre sull’esterno, Olivera ha freschezza, gambe e più minuti di allenamento collezonati nell’ultimo periodo rispetto a Mario Rui, e quindi si candida per partire da titolare. Raspadori a fare la mezzala? Chissà, nell'allenamento della vigilia è stato schierato in quella posizione e quindi non è da escludere. Out come noto Kvaratskhelia per problemi muscolari.

