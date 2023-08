Probabili formazioni Empoli-Verona: Zanetti lancia Cancellieri

La probabile formazione di Zanetti

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Pezzella; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo. Allenatore: Zanetti.

La probabile formazione di Baroni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Djuric. Allenatore: Baroni.

Zanetti con Caputo in attacco. Hongla scelta obbligata di Baroni

Pezzella sembra in vantaggio su Cacace per completare il quartetto difensivo. In attacco c’è Cancellieri dall’inizio e Caputo sembra preferito a Piccoli. Nel Verona, Dawidowicz scala in difesa, Hongla è una scelta obbligata per la mediana mentre il nuovo acquisto Saponara potrebbe partire dalla panchina. Anche per Bonazzoli spazio in corso d’opera.

Empoli-Verona, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!