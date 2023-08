Probabili formazioni Roma-Salernitana: Mourinho lancia Aouar

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Rapetti).

La probabile formazione di Sousa

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. Allenatore: Sousa

Roma, Aouar e Kristensen dall'inizio

Scelte obbligate in attacco per Mourinho, senza gli squalificati Pellegrini e Dybala. Tandem offensivo composto da Belotti ed El Shaarawy, con i nuovi acquisti Aouar e Kristensen subito titolari. Paulo Sousa schiera Dia centravanti con Candreva e Kastanos sulla trequarti. Prima da ex contro la Roma per Fazio.

Roma-Salernitana, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!