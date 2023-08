La Serie A alza il prezzo dei biglietti: che stangate per i tifosi

Alcuni esempi concreti: un posto di curva in Roma-Spezia, ultima sfida della Serie A 2022-23, veniva a costare 22 euro, mentre per Roma-Salernitana di oggi pomeriggio all’Olimpico (altro sold out) lo stesso seggiolino ne “vale” 35, cioè 13 euro in più (+59%). Nella prima gara casalinga del ‘22-’23 la Lazio metteva in vendita a 25 euro un biglietto nei Distinti dell’Olimpico (Lazio-Bologna), mentre per Lazio-Genoa del prossimo 27 agosto la cifra è salita a 40, con un incremento del 60%. Altro caso: il prezzo minimo per un adulto che vuole assistere a Milan-Torino di sabato 26 (nel terzo anello blu) è di 19 euro; a febbraio il ticket si comprava - per lo stesso match - a 14 euro (5 in meno, oggi +35,7%). Milano è carissima anche sull’altra sponda: solo ad aprile, a pochi giorni del ritorno dei quarti di Champions col Benfica, Inter-Monza costava 10 euro nel terzo anello di San Siro; ieri sera i fan nerazzurri ne hanno spesi 22, con un clamoroso 120% in più.

Ci sono anche club che, per ora, hanno preferito non alzare i loro numeri: il tagliando minimo di Bologna, Lecce, Monza, Torino e Udinese oscilla tra i 10 e i 25 euro. Decrescono, al momento, Empoli (da 15 a 10 euro) e Juve (da 50 a 45), con quest’ultimo club che nei giorni scorsi ha fatto sapere di non voler pretendere dai tifosi di altre squadre più di 45 euro per il settore ospiti dello Stadium, augurandosi che «il medesimo trattamento venga riservato in trasferta anche agli juventini presenti in tutti gli stadi d’Italia». I bianconeri hanno chiesto un «accordo collettivo» sulle politiche dei biglietti. Si farà davvero? Attualmente questi solo dei buoni auspici che rischiano però di cadere nel vuoto: il malloppo che solo un big match sa garantire (come contro i bianconeri) fa gola a tutti i presidenti, gli stessi che non riescono a vendere i diritti tv del campionato per i prossimi anni. Con buona pace di milioni di tifosi presi per il collo... e per il cuore.