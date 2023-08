Probabili formazioni Bologna-Milan: Pioli con Pulisic e Reijnders

La probabile formazione di Motta

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez, Ferguson; Ndoye, Zirkzee, Moro. Allenatore: Motta

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Milan, subito tridente pesante: Leao-Giroud-Pulisic

L'addio di Tonali ha permesso al Milan di rinnovare l'undici titolare, con una formazione quasi tutta nuova dalla cintola in sù: subito dentro i nuovi acquisti Reijnders e Loftus-Cheek a centrocampo, con Pulisic nel tridente d'attacco. Per il Bologna, in attesa di altri rinforzi dopo l'addio di Arnautovic, le novità Beukema in difesa e Ndoye in avanti.

Bologna-Milan, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!