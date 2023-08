Torino-Cagliari, dove vederla in tv

Torino-Cagliari: orari e canali

La gara tra Torino e Cagliari è in programma alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky.

Dove vedere Torino-Cagliari: in diretta TV

Torino-Cagliari sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. La partita si potrà seguire anche su Sky: Sky Sport Calcio (numeri 202 e 249, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251).

Dove vedere Torino-Cagliari in streaming

La partita tra Torino e Cagliari sarà visibile in streaming accedendo alle applicazioni per smartphone Dazn, SkyGo e Now Tv.

Torino-Cagliari in diretta: la cronaca

Negli ultimi due confronti tra Torino e Cagliari, risalenti a due stagioni fa dopo la Serie B dei rossoblù nella scorsa stagione, il bilancio sorride ai sardi: pareggio in Sardegna 1-1, vittoria esterna in Piemonte firmata dall'ex Bellanova - stasera avversario - e Deiola. Qui le probabili formazioni

