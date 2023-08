Diretta Lazio: segui la presentazione di Kamada, Isaksen e Castellanos LIVE

FORMELLO - Tempo di altre presentazioni in casa Lazio. Ecco tre dei nuovi acquisti che parlano per la prima volta, e in maniera ufficiale, in conferenza stampa. Kamada, Isaksen e Castellanos raccontano le loro sensazioni dopo il primo periodo in biancoceleste. I primi due sono arrivati nelle ultime due settimane, la punta invece, ha assaggiato anche se per poco anche il ritiro di Auronzo di Cadore.

Castellanos e il paragone con Immobile

"Immobile è il capitano, sono certo che imparerò tanto da lui. So cosa rappresenta per la Lazio, abbiamo un buon rapporto, comunichiamo molto in bene. Aspetterò il mio momento. Nazionale? Sarebbe un sogno, so bene che far parte di un club d'élite potrebbe aumentare la mie chance".

Lazio, parla Castellanos: le prime parole

Apre la conferenza a tre l'attaccante Castellanos: "Sono molto contento di essere qui, voglio ringraziare il direttore e tutti coloro che hanno reso possibile il trasferimento. Sono felice di vestire questa maglia, questi colori. Appena mi hanno parlato di quest'opportunità non ci ho pensato due volte, ho sempre saputo sarebbe stata una grande chance per me per poter crescere".

Fabiani e la questione del mercato

"Due parole sugli acquisti: prima ancora dell'aspetto tecnico, c'è stata una condivisione. Fabiani da solo non ha fatto nulla, tra tutte le componenti c'è stata una condivisione su tutto. Amo utilizzare molto il noi, piuttosto che l'io. Ogni tesserato deve stare al servizio della Lazio e non la Lazio al servizio del singolo perché se si sbaglia questo concetto non si ha futuro, non si ha ben compreso cosa significa lavorare in una società di calcio che è un'azienda vera e propria. Nella scelta di questi ragazzi, la nostra preoccupazione principale è stata sull'aspetto mentale, sul carattere. Non vogliamo mettere all'interno di uno spogliatoio che lo scorso anno ha fatto qualcosa di straordinario elementi che non avessero ancora la maturità, elementi di disturbo. Sono ragazzi professionisti, educativi che si sono subito e da subito integrati con lo spogliatoio dello scorso anno, rimasto quasi intatto ad eccezione di Milinkovic. Voglio ringraziare i nuovi acquisti per aver accettato la Lazio. Avevano anche altre richieste, ma hanno voluta fortemente la Lazio. Saranno stati attratti da questo nostro simbolo dell'aquila, Taty l'ha tatuata sulla tibia. Isaksen non ha voluto sentire ragioni dicendo 'Io voglio solo la Lazio'. Lo stesso Kamada, nonostante qualche azione di disturbo di qualche consorella, ha optato per la Città Eterna".

Lazio, parla il nuovo direttore sportivo Fabiani

Si presenta anche il nuovo ds Angelo Fabiani: "É un'autoestensione del ruolo che ho assunto lo scorso anno all'interno della Lazio. Con molti di voi ci conosciamo. Sono soddisfatto di assumere anche questo ulteriore ruolo, lo scorso anno mi sono dedicato alla Primavera, alla Women, mi sono appassionato, conserverò anche per questa stagione il ruolo di Primavera, Women, ma anche prima squadra, cercando di dare il mio piccolo contributo che deriva da quasi 30 anni d'esperienza nel mondo del calcio. L'Italia l'ho girata tutta. Speriamo di non tradire le aspettative della proprietà, a cui va il mio ringraziamento, così come a tutto il personale della Lazio. Un ringraziamento particolare lo devo a una figura importante, il nostro segretario generale. Una società senza un ottimo segretario fa fatica a ottimizzare tutto quello che ruota attorno a una società di calcio. Un ringraziamento a Lotito, a Mezzaroma, a Enrico Lotito, il mio compagno di viaggio, lo sto instradando verso un percorso dirigenziale. Sono un direttore sportivo un po' anomalo, mi definisco un gestore del gruppo squadra e di tante altre situazioni collaterali che ruotano attorno a una partita, a uno spogliatoio. Non amo apparire in pubblico, preferisco lavorare nell'ombra, nel silenzio, anche se alcune volte un po' rumoroso".

Lazio, domenica c'è il Genoa

Conferenza con vista sulla sfida di campionato all'Olimpico. Nel pomeriggio altro allenamento, Marcos Antonio è l’unico infortunato serio. Il brasiliano aveva riportato una lesione muscolare alla coscia destra a inizio agosto.

Lazio, ecco le conferenze di Kamada, Castellanos e Isaksen

Dalle 16 altro appuntamento in sala stampa: previste in fila le conferenze di presentazione di Castellanos, Isaksen e Kamada. Sono i nuovi acquisti su cui c'è più curiosità. L’allenamento odierno è fissato alle 18, stesso orario di domani e della rifinitura di sabato.