Probabili formazioni Frosinone-Atalanta: Cheddira verso l'esordio

FROSINONE - Frosinone e Atalanta si sfidano allo stadio Benito Stirpe, per la seconda giornata del campionato di serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:30.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Gelli, Mazzitelli, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. Allenatore: Di Francesco

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Zapata, Lookman. Allenatore: Gasperini

Cheddira favorito su Cuni e Borrelli. Gasperini senza Palomino e Soppy

Nel Frosinone, dubbio punta centrale: Cheddira, Cuni o Borrelli. Out Turati per squalifica. Nell'Atalanta, niente da fare per Palomino e Soppy .

