Probabili formazioni Juve-Bologna: Allegri con Vlahovic e Chiesa

La probabile formazione di Allegri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Aebischer, Moro, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. Allenatore: Thiago Motta.

Allegri con Vlahovic e Chiesa. Dubbio Dominguez per Thiago Motta

Tocca a Vlahovic e Chiesa: la Juve per l’esordio casalingo è praticamente fatta. A destra Weah è insidiato da McKennie, mentre Fagioli potrebbe rilevare Miretti. A sinistra toccherà ancora a Cambiaso, con Locatelli in regìa e Rabiot intoccabile mezzala. In porta ci sarà Perin perché Szczesny è stato bloccato da un colpo subìto in allenamento; il terzetto difensivo sarà ancora tutto brasiliano con Danilo-Bremer-Alex Sandro. Nel Bologna Thiago Motta in settimana ha provato Ndoye come esterno d'attacco sia a sinistra che a destra: partirà nell'undici titolare con Orsolini dall'altro lato del campo, e Zirkzee al centro. Karlsson, indiziato a cominciare dalla panchina potrebbe esordire nella ripresa. Dominguez è in fortissimo dubbio: Motta ha provato il terzetto da Aebischer, Moro e Ferguson, ma anche Fabbian si sta giocando le sue carte e non è da escludere che possa conquistare la maglia da titolare. In difesa non dovrebbero esserci novità: a destra Posch, a sinistra Lykogiannis, Beukema e Lucumi centrali.



Juve-Bologna, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!