Probabili formazioni Napoli-Sassuolo: Garcia schiera Olivera

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

La probabile formazione di Dionisi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Garcia schiera Olivera sulla sinistra. Dionisi attacca con Pinamonti

Garcia, per la formazione di partenza, dovrebbe avere nove certezze: Meret in porta, Di Lorenzo sulla fascia destra; Rrahmani e Juan Jesus in mezzo alla difesa. A centrocampo il trio Anguissa, Lobotka e Zielinski, davanti, Osimhen e Kvara. Le perplessità di Garcia sono sulla corsia di sinistra, contesa da Olivera e Mario Rui con l'uruguaiano in vantaggio. L'altro dubbio è a destra, però fronte offensivo: Politano o Raspadori? Dionisi in attacco si affida a Pinamonti, dietro di lui Defrel, Bajrami e Laurienté.



Napoli-Sassuolo, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!