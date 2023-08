Il retroscena tra Di Vaio e Di Bello: "Perché non hai dato quel rigore?". La replica è clamorosa

Il giorno dopo il caso Juventus-Bologna e l’episodio del rigore non concesso ai rossoblù per un fallo di Iling-Junior su Ndoye emergono dettagli importanti. Il primo è un retroscena. Al triplice fischio il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, avrebbe raggiunto Di Bello nel tunnel. Nessuna alzata di voce, ma con toni educati Di Vaio avrebbe chiesto al direttore di gara: “Perché non hai dato il rigore?”. Da quanto viene riferito da chi si trovava nel tunnel, Di Bello avrebbe risposto: “Perché non ho dato quello su Chiesa”. Di Vaio a quel punto, incalzando, avrebbe chiesto ulteriori spiegazioni. Di Bello, infastidito e irrigiditosi, avrebbe detto: “Ma lei che ci fa qui? Se ne deve andare, se ne deve andare”.