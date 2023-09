Probabili formazioni Inter-Fiorentina: Inzaghi con Lautaro-Thuram

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez; Bonaventura, Kouame; Beltran. Allenatore: Italiano.

Mourinho con Pellegrini dal 1', per Pioli niente turnover

Inzaghi conferma il tandem d'attacco Lautaro-Thuram, oltre a Mkhitaryan-Calhanoglu-Barella a centrocampo, con gli ultimi due acquisti Pavard e Klaassen già pronti ad entrare a gara in corso e dare il loro contributo. Per Italiano, dopo le fatiche di Conference, alcuni cambi. Su tutti in porta, con Christensen per Terracciano e in attacco, con Beltran per Nzola.



Inter-Fiorentina, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!