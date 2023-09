Torino-Roma, trasferta vietata ai giallorossi: è ufficiale

TORINO - La decisione era nell'aria da giorni, ma ora è arrivata anche l'ufficialità da parte del Torino. La gara tra i granata e la Roma, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino domenica 24 settembre (20:45), non vedrà la presenza dei tifosi giallorossi residenti nella Regione Lazio. La decisione è arrivata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per evitare (nuovi) possibili scontri con i tifosi del Napoli che, nello stesso giorno e alle ore 18, si recheranno in trasferta a Bologna.