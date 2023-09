Probabili formazioni Juve-Lazio: ballottaggio Kamada-Guendouzi

La probabile formazione di Allegri

JUVE (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Allegri con Chiesa dal 1', Sarri col ballottaggio Kamada-Guendouzi

Per il primo scontro diretto della stagione, Allegri non sarà costretto a deviare dalla strada maestra: la coppia d’attacco sarà ancora Chiesa-Vlahovic. Locatelli sarà ovviamente al timone del centrocampo, con accanto Fagioli e l’insostituibile Rabiot. Sulle fasce c’è qualche possibile novità, con McKennie favorito su Weah (entrambi rientrati per ultimi dagli impegni internazionali, come Danilo), e Cambiaso a destra. Nella Lazio pronosticabili almeno 10 giocatori di quelli partiti dall’inizio con il Napoli. L’undicesimo dipenderà dalla decisione Kamada-Guendouzi. Nel tridente offensivo, quindi, Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile.



