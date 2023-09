Probabili formazioni Genoa-Napoli: Garcia lancia Elmas

GENOVA - Genoa e Napoli si sfidano allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per la quarta giornata del campionato di serie A. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Martin; Frendrup, Strootman, Badel; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Allenatore: Gilardino.

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Gilardino conferma Retegui, Garcia sceglie Mario Rui

Nel Genoa, la coppia Malinovskyi-Gudmundsson alle spalle di Retegui. Nel Napoli invece, Mario Rui, quarto in difesa, sembra pronto a riprendersi quel posto che gli è appartenuto per tre anni. E c’è poi Elmas che spinge a destra, almeno così pare: con la sua Nazionale l’ha fatto a sinistra, ma al macedone va bene tutto, l’ha dimostrato, e l’elongazione del muscolo soleo della gamba destra di Politano gli offre una opportunità. Lindstrom è il suo concorrente, e ci sta, ma ora servono certezze a presa rapida ed Elmas, che con la Macedonia del Nord ci ha messo del suo nel pareggio con l’Italia e nel successo di Malta, pare abbia qualcosa in più.



Genoa-Napoli, segui la diretta sul nostro sito

