Mkhytarian, Thuram, Frattesi: dove nasce l'uragano Inter che ha annichilito il Milan

Frattesi che, dopo la sua doppietta all'Ucraina, in settimana a furor di popolo veniva reclamato titolare nel derby. Come se Simone non ritenesse Mkhytarian un cardine assoluto del suo centrocampo; come se, alla prima di sette partite in venti giorni, fra campionato e coppe, il dosaggio delle forze non imponesse all'allenatore di centellinare gli sforzi dei suoi giocatori, facendo scelte precise risultate vincenti. Come i primi tre cambi operati nella ripresa con l'ingresso di Arnautovic, Frattesi e Carlos Augusto. Come la decisione di sfruttare appieno le ripartenze, infilando la difesa rossonera, troppo spesso sguarnita e incerta. La verità è che, grazie alla campagna acquisti, il centrocampo dell'Inter è uno tra. più forti d'Europa, la difesa ha subito soltanto un gol in 4 partite (e Pavard si sta ancora scaldando).

E poi c'è Marcus Thuram, sugli scudi non soltanto per quel capolavoro, già consegnato alla cineteca del campionato, ma per il crescendo delle prestazioni che lo eleggono partner ideale di Lautaro Martinez dopo il mancato ritorno di Lukaku. Thuram, 26 anni, preso a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach e subito blindato con un contratto quinquennale. E poi c'è Lautaro Martinez (5 gol in 4 partite),: dal campione del mondo sono nati l'azione del gol di Thuram, l'assist per il secondo gol di Mkhytarian e il rigore trasformato da Calhanoglu. Alla Juve che aveva fatto tre squilli nel pomeriggio, l'Inter ha risposto con cinque. Siamo solo all'inizio di una lotta per lo scudetto che si annuncia quanto mai intrigante. Per il MIlan, l'importante è assorbire in fretta lo choc. Mai come in questi casi ciò che conta è rialzare la testa subito. Martedì a San Siro il Newcastle capiterà a proposito.