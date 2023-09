Cagliari-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv

La probabile formazione di Ranieri

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Sulemana, Makoumbou, Jankto; Nandez, Oristanio, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

La probabile formazione di Sottil

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Sottil.

Ranieri con Oristanio punta. Sottil col tandem Thauvin-Lucca

Ancora problemi in attacco per Ranieri: senza Petagna infortunato c'è Oristanio punta centrale, con Luvumbo e Nandez alto a destra. Sottil, ancora con Deulofeu out, conferma il tandem offensivo Lucca-Thauvin.

Cagliari-Udinese, dove vederla in tv

Cagliari-Udinese sarà visibile in diretta tv su Dazn e Sky. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per seguire la partita su Sky bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Calcio (202 del satellite) o Sky Sport (251 del satellite).

Cagliari-Udinese, dove vederla in streaming

La partita tra tra Bologna e Cagliari sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione per smartphone Dazn. Gli abbonati Sky potranno invece accedere al match attraverso i servizi Sky Go e NOW.

Cagliari-Udinese, segui la diretta sul nostro sito

