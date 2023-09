Fiorentina-Atalanta, dove vederla in tv

Fiorentina-Atalanta: orari e canali

La gara tra Fiorentina e Atalanta è in programma alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta: in diretta TV

Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming

La partita tra Fiorentina-Atalanta sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione di Dazn.



Fiorentina-Atalanta in diretta: la cronaca

La Fiorentina arriva dal pesante ko, 4-0, in casa dell'Inter, mentre l'Atalanta è reduce dal convincente 3-0 rifilato al Monza. Il recente bilancio delle sfide tra le due squadre è sostanzialmente in parità negli ultimi tre confronti: una vittoria per parte e un pari nell'ultima sfida dello scorso 17 aprile. Poca la distanza anche in classifica: nerazzurri a 6 punti, viola a quota 4.

