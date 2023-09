Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta: Gasperini conferma Scamacca

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, N. Gonzalez; Nzola. Allenatore: Italiano.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gasperini.

Italiano rilancia Nzola. Gasperini con Koopmeiners dietro le punte

Italiano lancia Nzola con Bonaventura, Brekalo e Nico Gonzalez alle sue spalle. Chance dal 1' per Parisi al posto di Biraghi, in porta c'è Terracciano con Arthur e Duncan in mediana. Gasperini conferma Scamacca in coppia con De Ketelaere, con Koopmeiners alle sue spalle. Sulle fasce Zappacosta e Ruggeri.

