Poker Frosinone in rimonta sul Sassuolo. Lecce record, a Monza è 1-1

ROMA - Dopo il lunch match tra Cagliari e Udinese finito senza gol, emozioni e tanti spunti interessanti nelle partite delle 15. Colpo del Frosinone in rimonta, che allo Stirpe, sotto di due gol contro il Sassuolo vince (4-2). Ciociari al terzo risultato utile consecutivo e a quota 7 in classifica, male la squadra di Dionisi che resta a 3 punti in classifica. Partita ricca di emozioni anche quella dell'U-Power Stadium tra Monza e Lecce , finita 1-1. Krstovic porta avanti gli ospiti al 3', Colpani pareggia i conti al 25'. Ottimo avvio di campionato per i salentini, ancora imbattuti dopo quattro giornate, al pari di Inter e Juve .

Frosinone-Sassuolo 4-2

I primi 45 minuti sono molto vivaci allo Stirpe. Il Sassuolo parte meglio, crea subito qualche presupposto per il gol e nel giro di 24' si porta sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Pinamonti. Il Frosinone balla un pò in difesa ma si rende pericoloso con i suoi attaccanti Soulé e Cheddira. Poi quasi allo scadere, Tressoldi mette giù Cheddira in area: calcio di rigore. Dal dischetto va proprio il bomber marocchino, che mette dentro il suo primo gol della carriera in serie A. Nella ripresa rimonta clamorosa degli uomini di Di Francesco con la doppietta di Mazzitelli e il gol di Lirola, ex di turno. Sul 3-2 i neroverdi avevano sfiorato a più riprese il pari, ma prima il palo ferma Castillejo, poi Turati compie un miracolo su Mathesu Enrique. Finisce 4-2.

Monza-Lecce 1-1

Al 3' salentini subito avanti con un calcio di rigore realizzato da Krstovic, dopo un fallo di Caldirola su Almqvist. La reazione del Monza arriva nella seconda parte di gara (25') che trova il gol con Colpani su assist dell'ex Colombo. La partita resta equilibrata ed intesa fino a fine frazione, il Monza ha le occasioni migliori ma non le concretizza. Nella ripresa dopo l'espulsione di Baschirotto, le parate di un grande Falcone tengono in vita il Lecce, mentre nel finale viene espulso anche Caldirola. Termina 1-1.