Serie A, arbitri: Torino-Roma affidata a Guida

ROMA - Con una nota l'Aia ha comunicato le designazioni arbitrali per la quinta giornata di serie A. Dopo la Champions, sabato sera torna in campo la Lazio, che ospiterà il Monza: partita affidata ad Abisso di Palermo; Ayroldi sarà invece il fischietto di Bologna-Napoli (domenica alle 18), mentre la Roma, di scena sul campo del Torino (domenica alle 20.45) sarà diretta da Sacchi di Macerata Il. Milan a Marchetti, Sassuolo-Juve a Colombo, per l'Inter c'è l'arbitro Marcenaro.