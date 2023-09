Bologna-Napoli, dove vederla in tv

Bologna-Napoli: orari e canali

La gara tra Bologna e Napoli è in programma alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile su Dazn.

Dove vedere Bologna-Napoli in diretta TV

Bologna-Napoli sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Dazn. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Bologna-Napoli in streaming

La partita tra Bologna e Napoli sarà visibile in streaming accedendo sull'applicazione di Dazn su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook.



Bologna-Napoli in diretta: la cronaca

