Probabili formazioni Torino-Roma: Mourinho con Lukaku-Dybala

La probabile formazione di Juric

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck, Radonijc; Zapata. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Brezzo, Sazonov, Zima, N'Guessan, Soppy, Ilic, Linetty, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda. Squalificati: -.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pellegrini, Bove, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: -.

Juric punta su Radonijc, Mourinho con Lukaku-Dybala

Juric ritrova Vlasic e Ilic e punta forte ancora su Radonijc, ma anche su Zapata, a caccia della prima rete con il Torino. Mourinho schiera l'attacco Lukaku-Dybala: alle loro spalle, nel consueto 3-5-2, Mourinho insisterà su Aouar, Cristante agirà da mezzala con Paredes in regia. Cambi attesi sulle fasce: Kristensen sostituisce Karsdorp a destra mentre Spinazzola prende il posto di Zalewski. In difesa il blocco a tre Mancini-Llorente-N’Dicka non si tocca. In porta torna Rui Patricio.