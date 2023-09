Juve-Lazio, gli audio del Var e la spiegazione di Rocchi sul gol di Vlahovic

ROMA - "Non c'è evidenza". Questa la frase con cui Irrati dalla sala Var ha dato l'ok a Maresca per convalidare il gol di Vlahovic contro la Lazio , che ha portato la Juve sull'1-0 nel match poi vinto 3-1 contro i biancocelesti. La conversazione tra i due è stata trasmessa su Dazn nella prima puntata del nuovo format 'Open Var' , durante 'Sunday Night Square' insieme al designatore Gianluca Rocchi .

Juve-Lazio, cosa dice Irrati a Maresca sul gol di Vlahovic

Sotto esame la posizione della palla recuperata dal bianconero McKennie durante l'azione: per i biancocelesti era al di là della linea laterale, ma diverso è stato appunto il verdetto della sala Var dove Irrati ha utilizzato anche le immagini Epts (Electronic Performance and Tracking Systems) per arrivare a una conclusione: "Non c'è evidenza, la prospettiva non c'è. Le camere sono queste, andiamo avanti. Il gol è regolare, puoi riprendere il gioco".

La spiegazione di Rocchi e il contatto tra Bremer e Immobile

A quel punto infatti, come ha spiegato Rocchi a Dazn, vale la scelta fatta in campo dall'arbitro. "È una decisione complessa da valutare nonostante la tecnologia importante che abbiamo - ha spiegato il designatore -. Irrati ha cercato la verità, cerca in tutti i modi una camera che può dargli la certezza. Non avendo la certezza, concede il gol". Più rapida invece era stata la precedente discussione sul possibile fallo di Bremer su Immobile all'inizio dell'azione, subito interrotta dall'arbitro Maresca che ha detto a Irrati: "È un corpo a corpo, vai avanti".