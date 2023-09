Probabili formazioni Lazio-Torino: chance per Pedro

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patrick, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

La probabile formazione di Juric

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. Allenatore: Juric.

Sarri con più ballottaggi, Juric conferma Zapata in attacco

Come ormai succede in ogni partita in casa Lazio, Sarri può cambiare anche stasera contro il Torino. Sono terni al lotto le sue formazioni, quella di oggi ancora di più. Sono annunciati cambi e sorprese, ci sono ballottaggi multipli. Giocherà chi è più fresco, chi non rischierà. E’ un rebus la difesa. Marusic più di Lazzari a destra. Casale e Patric in coppia con Romagnoli a riposo. Hysaj o Pellegrini a sinistra. Rientrerà Kamada a centrocampo. Vecino insidia Cataldi. Luis Alberto è fuori dal turnover. Può tornare Felipe Anderson nel tridente. A sinistra è pronosticato Pedro al posto di Zaccagni. Per lo spagnolo sarebbe la 100ª presenza in serie A. Ciro deve resistere agli sforzi, è immaginabile la staffetta con Castellanos, saltata contro il Monza. Nel Torino, avanti con Zapata come riferimento là davanti, quindi, con in cantiere una probabile staffetta con Sanabria a gara in corso. Alle spalle del colombiano torna Vlasic dal primo minuto; per l’altra maglia è ballottaggio a tre tra Radonijc, Seck e Karamoh. In mediana si torna all’antico, ovvero al tandem Ilic-Ricci, con Tameze inizialmente in panchina. Sulle fasce confermati Bellanova e Lazaro, in attesa del ritorno di Vojvoda. In difesa non si deroga dal terzetto Schuurs-Buongiorno-Rodriguez.

