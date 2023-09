Probabili formazioni Napoli-Udinese: Garcia punta su Kvaratskhelia

La probabile formazione di Garcia

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

La probabile formazione di Sottil

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Success; Lucca. Allenatore: Sottil.

Garcia lancia Kvaratskhelia. Udinese, Pereyra ancora in panchina

Garcia riparte da loro, Osi e Kvara, per ribadire al campionato d’esserci e per prenotare qualche gol che non guasterebbe. In difesa doppia assenza, Rrahmani e Juan Jesus, col primo che punta il Real Madrid e il secondo out almeno fino alla sosta dopo la distrazione di primo grado al bicipite femorale sinistro. La novità di giornata, in attacco, a completare il tridente, sarà la presenza di Politano a destra, anche se Raspadori eternamente scalpita e, volendo, in panchina da tre gare di fila, ci sarebbe anche Lindstrom, 25 milioni in sosta a bordocampo in attesa di una chance. Il centrocampo, come la difesa, potrebbe essere blindato nonostante Elmas sia un jolly dal rendimento garantito e Cajuste stia ormai bene e rappresenti un’opzione in più. Sono riflessioni che Garcia scorterà in questa lunga giornata in attesa del fischio d’inizio. Per quanto concerne la formazione, il tecnico fa chiaramente capire che Pereyra partirà ancora dalla panchina. Kabasele invece non andrà nemmeno in panca, ma Sottil assicura che contro il Genoa ci sarà. Oggi quindi toccherà ancora a Kristensen .

Napoli-Udinese, segui la diretta sul nostro sito

