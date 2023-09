Il gesto di Nandez in campo contro Musah, i tifosi: "Perchè non lo hanno ammonito?"

CAGLIARI - Un gesto brutto, che avrebbe meritato l'espulsione, ma che non è stato nemmeno visto dall'arbitro . Né l'arbitro, né il Var, infatti, si sono incredibilmente accorti del pugno che Nandez ha dato sulla nuca a Musah nel finale di partita tra Cagliari e Milan.

Nandez, il gesto su Musah

Un intervento chiaramente volontario e violento passato inosservato nonostante il calciatore rossonero finisca inevitabilmente a terra dopo aver ricevuto il colpo. Il video è diventato virale immediatamente sui social, scatendando la rabbia per i tifosi del Milan, per l'assenza dell'ammonizione e della chiamata al Var. Qualcuno ha infatti esposto le sue perplessità domandandosi: "Perchè non lo hanno ammonito?"