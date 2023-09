Probabili formazioni Genoa-Roma: Mourinho ritrova Pellegrini

GENOVA - Genoa e Roma si sfidano allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per la sesta giornata del campionato di serie A. Calcio d'inizio è fissato alle ore 20:45.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N'Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Mourinho ritrova Pellegrini dal 1'. Gilardino con Retegui-Gudmundsson in attacco

Scelte obbligate dietro per Mourinho: senza Smalling dentro gli unici tre difensori disponibili, Mancini, Llorente e N'Dicka. I giallorossi ritrovano capitan Pellegrini, con Dybala dietro all'unica punta Lukaku, chance dal 1' per Karsdorp (a sinistra Spinazzola) con la coppia Cristante-Paredes a centrocampo. Gilardino conferma la coppia d'attacco Retegui-Gudmundsson, a guidare il centrocampo Badelj e il grande ex Strootman. Dragusin e Bani al centro della difesa con De Winter e Vasquez esterni.

Genoa-Roma, segui la diretta sul nostro sito

DAZN Start da 9,99€ con Serie A TIM inclusa fino al 31/10/23. Attiva ora!

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!