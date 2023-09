Pagelle Empoli-Salernitana: bene Baldanzi, Lovato in difficoltà

Empoli

Andreazzoli (all.) 6,5

L’Empoli torna a gioca, si diverte e soprattutto vince. Deve solo dire ai suoi che non si possono sprecare così tante occasioni e che, se possibile, le partite vanno chiuse.

Berisha 6

Poco impegnato, svolge senza sbavature l’ordinaria amministrazione.

Bereszynski sv. Ebuehi (17’ pt) 5

Neanche il tempo di entrare che buca subito l’intervento mandando in porta Cabral. Per sua fortuna dopo il gol l’arbitro annulla per fuorigioco.

Walukiewicz 6

Stavolta è sicuro. E ci mette anche qualche buon tentativo in avanti.

Luperto 6

Non va mai in affanno. Nel primo tempo Ochoa gli nega la soddisfazione del gol.

Pezzella sv. Cacace (11’ pt) 6

Ordinato, lineare, affidabile. Se la gioca.