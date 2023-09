Soulé risponde a Nico: Fiorentina, occasione persa a Frosinone 1-1

FROSINONE - Un tempo a testa e allo Stirpe tra Frosinone e Fiorentina finisce (1-1). Al vantaggio viola di Nico Gonzalez nel primo tempo, risponde Soulè nella ripresa. Dopo una prima frazione dominata, la Viola si scioglie e si fa raggiungere dalla squadra di Di Francesco. Quinto risultato utile consecutivo per la squadra ciociara che sale a 9 punti, grande occasione persa invece per la squadra toscana, che manca l'aggancio alla Juve , raggiundendo però Napoli e Lecce a quota 11.

Nico Gonzalez apre le danze, ma Soulè lo riacciuffa

Prima chance viola al 4' con Nzola, Turati neutralizza la conclusione da distanza ravvicinata. La Fiorentina cerca il vantaggio con Sottil e Nzola, per poi trovarlo al 19' con Nico Gonzalez che, su assist di Duncan, con un preciso colpo di testa batte Turati: 0-1. Nel finale Brescianini cerca il pari, Parisi il raddoppio, ma il parziale è invariato all'intervallo. Nella ripresa Fiorentina meno brillante e il Frosinone ne approfitta. Al 65' ci prova Milenkovic da calcio piazzato: gran conclusione rasoterra dai 25 metri, con Turati che si distende e fa una bella parata. Poco dopo Mazzitelli prova a scuotere i suoi: gran conclusione dalla distanza, Terracciano è attento e devia in corner. Prove al gol ciociario che arriva al 70': Caso se ne va nello spazio e mette dentro, il cross viene sporcato dalla deviazione di Kayode che favorisce Soulé che di testa realizza l'1-1. Poi la stanchezza prende il sopravvento e il risultato non si schioda più.

DAZN Start da 9,99€ con Serie A TIM inclusa fino al 31/10/23. Attiva ora!