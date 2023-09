Probabili formazioni Salernitana-Inter: turnover Inzaghi, dentro Sanchez

La probabile formazione di Sousa

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Bohinen, Legowski, Bradaric; Dia, Cabral. Allenatore: Sousa.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. Allenatore: Inzaghi.

Tanti cambi per Inzaghi, spazio a Sanchez. Sousa con Dia-Cabral dal 1'

Tanti cambi di formazione in vista per l'Inter: in difesa dentro Pavard, sulla sinistra riposa Dimarco con Carlos Augusto titolare. A centrocampo, senza Frattesi, riposa Mkhitaryan con l'esordio dal 1' per Klaassen. Chance dall'inizio anche per Sanchez (al posto di Lautaro) in coppia con Thuram. La Salernitana ritrova Dia dal 1', farà coppia in attacco con Cabral, centrocampo più folto con Candreva che partirà dalla panchina, in difesa Daniliuc rileva Lovato.

Salernitana-Inter, segui la diretta sul nostro sito

