Salernitana-Inter, dove vederla in tv

SALERNO - Salernitana e Inter si sfidano per la 7ª giornata del campionato di serie A: calcio d'inizio allo stadio Arechi di Salerno fissato per le ore 20:45.

Salernitana-Inter: orari e canali

La gara tra Salernitana e Inter è in programma alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno e sarà visibile su Dazn e Sky.

Dove vedere Salernitana-Inter: in diretta TV

Salernitana-Inter sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita, dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, i canali di riferimento saranno: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Dove vedere Salernitana-Inter in streaming

La partita tra Salernitana e Inter sarà visibile in streaming accedendo sulle applicazioni per smartphone SkyGo, Now Tv e Dazn.

Salernitana-Inter in diretta: la cronaca

L'Inter capolista arriva dal 1° ko stagionale in casa contro il Sassuolo, mentre la Salernitana cerca ancora la prima vittoria stagionale. La vittoria dei campani contro i nerazzurri manca dal 1999, quando i granata superarono l'Inter 2-0. Nel computo totale delle sfide in Serie A sorridono i meneghini con 5 vittorie a fronte delle 2 salernitane (un solo pareggio). Qui le probabili formazioni

