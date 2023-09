Milan-Lazio, a San Siro ospiti speciali: ci sono Ibrahimovic e Spalletti

MILANO - Ospiti d'eccezione a San Siro per Milan-Lazio. Sugli spalti ecco Zlatan Ibrahimovic e Luciano Spalletti. L'ex attaccante rossonero è stato avvisato dalle parti della panchina di Pioli. Un tifoso speciale che sicuramente dà la carica giusta a Leao e compagni. E poi c'è il ct dell'Italia con carta e penna, per gustarsi lo spettacolo tra le due squadre. Tanti gli osservati speciali in ottica azzurra. Calabria è l'unico italiano nella squadra di Pioli tra i primi undici in campo. Sponda biancocelesti occhi su Provedel, Casale, Romagnoli, Rovella e Zaccagni. Alcuni già chiamati per gli ultimi appuntamenti dell’Italia.