Milan e Lazio, categorie differenti

Per giocare alla pari del Milan, la Lazio ha speso quello che non aveva. Un tempo in equilibrio, poi la differenza si è vista e anche bene. Quarantacinque minuti da Premier League, a pieno ritmo, con tanto agonismo, tanta corsa, tanti falli. Ma quando sulla scena è entrata la qualità del Milan l’equilibrio è finito. Dall’ultimo minuto del primo tempo (doppia palla-gol dei rossoneri) all’ultimo minuto del secondo, la Lazio è stata solo volontà, solo sforzo fisico. Non ce l’ha fatta a salire sul livello del Milan , la distanza tecnica, individuale e anche collettiva, era impossibile da colmare. Impossibile per Marusic contenere Leao, impossibile per Hysaj chiudere su Pulisic, sono categorie differenti . C’è una ricchezza nella squadra di Pioli che in questa partita è stata fin troppo evidente.

Pioli e l'abbondanza di registi che nessuno ha

Non pensiamo solo all’attacco, ma anche al centrocampo. E’ fuori il regista titolare della scorsa stagione (Bennacer), è fuori il regista titolare di questa stagione (Krunic), Pioli a Cagliari ha messo lì Adli che è stato fra i migliori così come ieri pomeriggio, poi lo ha tolto a metà ripresa e ha spostato Reijnders (altra partitona) in quella posizione, mentre in Sardegna aveva dirottato Musah al centro. Se non vogliamo chiamarli “registi”, sono quanto meno cinque creatori di gioco in organico: pochi al mondo se lo possono permettere e Pioli, con tutti loro, ha fatto un lavoro da grande allenatore.

Milan e Lazio dovevano capire se le ultime due vittorie, a Cagliari per il Milan e all’Olimpico contro il Torino per la Lazio, erano davvero il segnale della ripresa dopo gli schiaffoni del derby per i rossoneri e le tre sconfitte nelle prime 5 partite per i laziali. Era la partita giusta per misurarsi la pressione. Il risultato è chiaro a tutti: sta meglio, molto meglio il Milan che dalla sconfitta con l’Inter poteva uscire con le ossa rotte e invece eccolo di nuovo bello e splendente. Segno di serenità e di personalità. Il suo primo posto è legittimato dal gioco, dall’organizzazione della squadra, da una solidità difensiva messa in dubbio solo nel derby: togliendo quei 5 gol presi tutti insieme, il Milan ne ha subiti solo 3 in 6 partite.

La Lazio è tornata indietro

Dopo la vittoria sul Torino, la Lazio è tornata indietro. Anche nel primo tempo, quando era ben dentro la partita, faticava tanto a mettere insieme l’azione pericolosa. Faticava troppo se si considera quello che invece capitava nella stagione scorsa, quando la manovra nasceva limpida e piena d’armonia. Castellanos non è Immobile, ma si sapeva, così come Guendouzi e Kamada non arrivano alla statura di Milinkovic. Però i dati sono ancora più brutti, più preoccupanti, la Lazio ha perso già 4 partite nelle prime 7 giornate, ha 7 punti in meno, segnato 6 gol in meno e ne ha subìti 5 in più dell’anno scorso. E’ una squadra che è arrivata seconda nell’ultimo campionato, ora siamo di fronte a una squadra che non si ritrova, non si riconosce. Non è allo sbando, ma cerca di arrangiarsi non di giocare, non di imporsi. E non ce la fa lo stesso.