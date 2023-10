Probabili formazioni Atalanta-Juve: Allegri punta su Kean

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. Allenatore: Gasperini.

La probabile formazione di Allegri

JUVE (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Gasperini senza De Ketelaere, per Allegri ballottaggio Gatti-Rugani

Il punto interrogativo per il big match del Gewiss Stadium è uno soltanto, quello relativo a Charles De Ketelaere, reduce dal risentimento muscolare al quadricipite sinistro: "Lo porterò se sta bene per giocare. Se il test sarà positivo verrà convocato", ha sottolineato Gasperini. In casa Juve, il lancio forzato di Chiesa-Kean in attacco sarà la grande novità nell’undici bianconero anti-Atalanta. A centrocampo, accanto agli imprescindibili Locatelli e Rabiot, per il ruolo di mezzala destra Fagioli appare in vantaggio su Miretti. Sulle fasce, invece, a destra McKennie è in vantaggio su Weah mentre a sinistra Kostic è favorito su Cambiaso e Iling-Junior. In difesa, invece, il ballottaggio è tra Gatti e Rugani, con l’ex Frosinone che appare in vantaggio. Ovviamente, come noto, out Vlahovic e Milik.

Atalanta-Juve, segui la diretta sul nostro sito

