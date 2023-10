Orsolini è un uragano: Bologna-Empoli 3-0

Classifica Serie A

Sblocca Orsolini

La partita è subito divertente, tanto che la prima occasione arriva al 5' ed è per gli ospiti: colpo di testa sugli sviluppi di un corner da parte di Ebuehi, gran risposta di Skorupski in tuffo. La risposta del Bologna arriva al 15' con una conclusione potente, ma alta, di Orsolini. Il numero 7 rossoblù, però, si rifà pochi minuti dopo agganciando in maniera splendida la sponda di Zirkzee, saltando Walukiewicz con un sombrero e scaricando il mancino a rete per il gran gol dell'1-0 Bologna. L'Empoli reagisce e al 24' centro un palo con Maleh, mentre al 37' trova anche il pari di Caputo, annullato però per fuorigioco. I padroni di casa hanno l'occasione per raddoppiare con Zirkzee nel recupero, ma il suo tiro da posizione defilata trova la gran risposta di Berisha.

Ancora Orsolini, tripletta da sballo

Pronti via e l'Empoli ci prova subito con Caputo, ma la palla è centrale e respinta da Skorupski. Al 67' Orsolini spreca incredibilmente il raddoppio calciando fuori a due passi dalla porta, ma si riscatta dopo pochi secondi: l'esterno rossoblù raccoglie in area un assist di Ferguson e fredda Berisha per il gol del 2-0 Bologna. Andreazzoli prova a cambiare l'inerzia della gara inserendo Destro e Shpendi, ma sono i rossoblù, in pieno recupero, a trovare il gol. È ancora Orsolini, che chiude la sua giornata perfetta, a chiudere il triangolo in area con El Azzouzi e trovare il palo più lontano con il mancino per il gol del definitivo 3-0.