Atalanta-Juve senza gol: Szczesny salva Allegri

Entrambe reduci da due vittorie nel turno infrasettimanale, Atalanta e Juventus pareggiano al Gewiss Stadium . Lo scontro diretto tra rispettivamente la quinta e la quarta in classifica finisce senza gol, ma non senza emozioni . Il tutto davanti al ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti .

Atalanta-Juve, ritmi altissimi e tanta intensità

Una partita dai ritmi altissimi con continui capovolgimenti di fronte. La squadra di Gasperini come sempre ha mantenuto più il pallone, con la Juventus che ha aspettato si è resa pericolosa nelle ripartenze. Nel primo tempo sono state pochissime le chance nitide per entrambi le formazioni che hanno puntato più sulla tenuta fisica che su altro.

Szczesny si riscatta a Bergamo

Nella seconda frazione si è acceso il match. Prima in contropiede Chiesa non riesce a controllare bene un pallone che gli avrebbe permesso di andare da solo a tu per tu con Musso e spreca tutto. Ma la più grande occasione della partita è per l'Atalanta con la punizione battuta da Muriel. Il colombiano, entrato da poco, aveva messo il pallone preciso al millimetro all'incrocio, ma Szczesny con una parata spettacolare la stampa sulla traversa e la mette fuori con la schiena. Sul finale però il portiere polacco rischia di rovinare tutto, sempre su un tiro di Muriel. Non riesce a bloccarla e sulla ribattuta si avventa Koopmeiners che però la spara alta. L'olandese va vicino al vantaggio anche al 92esimo: solo da dentro l'area la mette ancora fuori. Con il punto, la Juventus raggiunge il Napoli a quota 14 punti, mentre l'Atalanta sale a 13.